Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, yabancı sınırından dolayı Cimbom ince eleyip sık dokuyacak. Sezon sonunda hücum hattının hepsinin sözleşmesi bitecekken, oyuncuların son durumları ve transferde düşünülen futbolcular da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.

Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu. Bu galibiyetle birlikte G.Saray üst üste 3. maçını kazanarak lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirerek 2022 Dünya Kupası arasına moralli bir şekilde girdi.

Devre arasında transfer takviyelerini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadronun omurgasını bozmadan gelecek yılların da planlamasına şimdiden başladı.

Yabancı sınırından dolayı teknik direktör Okan Buruk, transfer konusunda rahat edemezken sezon sonunda ise forvet hattının tamamen değişme ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

5 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

G.Saray'da yaz transfer döneminde kiralanan Mauro Icardi ve Haris Seferovic, sezon sonunda kulüplerine geri dönecek. Dries Mertens ve Juan Mata'nın +1 yıllık opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı şu an için belirsizliğini korurken, geçen yıl devre arasında katılan Bafetimbi Gomis'in de mukavelesi sona erecek.

SEFEROVIC OCAK AYINDA YOLCU

Sezon başında Benfica'dan 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Haris Seferovic, ilk haftalarda fırsat bulsa da ligde skor katkısı yapamadı. Cimbom İsviçreli yıldızla devre arasında yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

GOMIS'LE SONA DOĞRU

G.Saray sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis'le mukavele yenilemeyecek. Gelecek yıl 38 yaşına girecek Fransız santrfora teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Bilindiği gibi Gomis, Süper Lig'in ilk haftalarında Cimbom'a galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

MATA VE MERTENS'LE DEVAM EDİLECEK

Sarı-kırmızılıların hücum aksiyonlarını sırtlayan oyuncular olan Juan Mata ve Dries Mertens'in opsiyon maddeleri devreye sokulacak. Cimbom'da Mata yıllık 1.9 milyon Euro kazanırken, Belçikalı isim ve 2.9 milyon Euro alıyor.

ICARDI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK!

PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, Cimbom'da form buldu ve son maçlarda takımını sırtlayan isim oldu. 29 yaşındaki oyuncu için G.Saray'ın kasasından kiralama bedeli çıkmazken, maaşının da sadece 750 bin Euro'luk kısmı ödendi. Fransız ekibi, yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

G.Saray'da sezon sonunda hücum hattı büyük oranda değişecekken, listedeki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

LYON'DAN MOUSSA DEMBELE LİSTE BAŞI

G.Saray'la hemen hemen her transfer döneminde adı anılan Moussa Dembele, sarı-kırmızılı radarına tekrar girdi. 2023'te kulübüyle sözleşmesi sona erecek Fransız santrforun, menajeriyle ilk görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

MEMPHIS DEPAY BİR DİĞER ADAY

Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve mutsuz olduğu bilinen Memphis Depay, Cimbom'un listesindeki bir diğer aday... Hollandalı futbolcu son olarak Eylül ayında forma şansı bulurken, sarı-kırmızılı takımın bu transferde çekincesi olduğu ve nihai kararını Dünya Kupası'ndaki performansına göre vereceği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray bu iki oyuncuyu transfer etmek isterken, devre arasında yabancı kontenjanında yer açılırsa şartların zorlanacağı ve uygun bir bonservis bedeliyle takviyelerin yapılması planlandığı ifade edildi.