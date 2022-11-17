Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin performansından çok memnun ancak sezon sonunda takımdan ayrılacağı için şimdiden harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, gündemde de Portekizli ünlü futbolcu yer alıyor. Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.

MANCHESTER CEZA KESECEK



Teknık direktör Erik Ten Hag için de; "Ona saygı duymuyorum çünkü bana saygı duymuyor. Sen bana saygı duymuyorsan, ben de sana asla saygı duymayacağım" ifadelerini kullandı ve köprüleri tamamen attı. İngiliz Metro gazetesi, "Manchester United, kulüp yönetimi ve Erik ten Hag hakkında söyledikleri nedeniyle Cristiano Ronaldo'ya en az 1 milyon sterlin para cezası verecek. Ronaldo'nun devre arasında Manchester United'dan ayrılması bekleniyor" haberini yaptı. Bu gelişmeler yıllardır Ronaldo hayalini kuran Galatasaray taraftarlarını coşturdu.



IBAN NUMARASI PAYLAŞILSIN



Sosyal medyada "Come to Galatasaray" kampanyası başlatan ve yüzlerce mesaj paylaşan sarı-kırmızılılar, Ronaldo'nun ücreti için de çareyi buldu. Bir taraftar, "Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaraylı 100 lira yollasa 1.5 milyar TL yapar (78M€) al sana Ronaldo'nun parası" ifadesini kullandı. Başka bir taraftar ise, "Drogba, Hagi, Sneijder gibi efsanemiz ol. Sen mutlu biz çılgın" diye yazdı. Galatasaraylılar şimdi, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İnsan hayaline sınır çizmeyecek" diyen Erden Timur'dan adım atması bekleniyor.



BİR GÜNDE 400 BİN TWEET ATILDI



Dün Twitter, Cristiano Ronaldo mesajlarıyla dolup taştı. 400 bine yakın mesajla, Twitter'ın en çok konuşulan kişilerden birisi olan Portekizli süper star için sadece Galatasaraylılar değil, Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar da kendi takımlarına gelmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca İngiltere ve Portekiz başta olmak üzere tüm dünyada tartışılan isim durumundaydı.



LİGDE SADECE 10 MAÇTA OYNADI



Ronaldo bu sezon İngiltere liginde sadece 10 maça çıktı, 1 gol attı. Avrupa'da ise 6 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve eleştirilerin odağında yer aldı.

Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri Florya'ya getiren Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Ronaldo'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun bir durum ortaya çıkarsa harekete geçeceği öğrenildi.



ALMANLAR PEŞİNDE



Bayern Münih, Ronaldo'nun menajeriyle görüşürken eski takımı Sporting Lizbon ve ABD'den İnter Miami de yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Kariyerinde 5'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 34 kupası bulunan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç (183), gol (140) ve asist (42) yapan oyuncu durumunda...