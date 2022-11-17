Transfer çalışmalarını sürdüren ve yerli takviyesi yapacak olan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılıların, Rotherham’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Dan Barlaser için harekete geçtiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yerli rotasyonu için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi, Türk asıllı oyuncuları takip ediyor. Son dönemde Türkiye'ye geleceği iddia edilen ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen bir isim Scout ekibinin dikkatini çekti.

Fotomaç'ın haberine göre, o ismin, Newcastle'da oynarken "Gökhan Gönül'ü kesecek" adam diye lanse edilen Dan Barlaser olduğu öğrenildi. Şu an Championship takımlarından Rotherham'da forma giyen futbolcu, 20 maçta 2 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Barlaser'in Rotherham gibi mütevazı bir takımda yaptıkları scout ekibi, tarafından Okan Buruk'a aktarıldı. Newcastle doğumlu, Türk asıllı futbolcu için Buruk'un kararına göre harekete geçilecek.

2 Ekim 2020'de Newcastle'dan Rotherham'a transfer olan Dan Barlaser'in sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması da transferinin bitme olasılığını yükseltiyor.