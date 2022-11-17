Galatasaray'a Eden Hazard müjdesi! Transferde Dries Mertens detayı
Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eden Hazard’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi. Sarı kırmızılılar, transfer için Real Madrid ile görüştü. Cimbom ayrıca 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Mertens'i de devreye sokacak. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2022- 06:40
G.Saray, büyük hayali Cristiano Ronaldo için pusuda beklerken dün İspanya kaynaklı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Fotomaç'ın derlediği habere göre, Cimbom, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard için İspanyol kulübüyle görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. G.Saray, Real'de bekleneni veremeyen Belçikalı yıldızı ara transferde kiralamayı planlıyor. Cimbom 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Mertens'i de devreye sokacak.