Galatasaray'a Eden Hazard müjdesi! Transferde Dries Mertens detayı

Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eden Hazard’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi. Sarı kırmızılılar, transfer için Real Madrid ile görüştü. Cimbom ayrıca 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Mertens'i de devreye sokacak. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2022- 06:40