Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, son günlerde Championship ekibi Norwich City'den bedelsiz olarak Milot Rashica'yı kiralamıştı. Kosovalı oyuncu oynadığı oyunla sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilirken, yönetim futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Cimbom'un 26 yaşındaki isim için teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray kanat tercihini yaparken turnayı gözünden vurmuştu. Sarı-kırmızılılar, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Aslan, kiralama için İngiliz kulübüne bir bedel ödemedi. Sadece oyuncuya 1.5 milyon euro verildi. Cimbom, Rashica'yı kiralarken kontratına satın alma opsiyonu koyulmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu performansıyla kısa süre içinde camianın büyük beğenisini kazandı. Galatasaray da sürati, aklı, şutları ve ortalarıyla bir kanat oyuncusunda olması gereken tüm özellikleri barındıran Rashica'nın tapusunu almak için harekete geçti. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kısa süre içinde Rashica'nın menajeriyle bir araya gelecek. Oyuncunun kariyer planı ve şartları sorulacak. Ardından da Norwich'in kapısı çalınacak. Taraftar onun alınmasını çok istiyor.

NORWICH NE YAPACAK?

Milot Rashica'nın bonservisini 2025 yılına kadar elinde bulunduran Norwich, 7 milyon euro istiyor. Aslan, 5.5 milyon euro veriyor. İngilizler aceleci değil. Premier Lig'e çıkarlarsa Rashica'nın bedeli artacak. Championship'te 32 puanla 4. sıradalar. Premier Lig için güçlü bir aday.