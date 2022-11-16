Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galataaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 3 setini de 25-15 kazındığı bu galibiyetle ligde 5'te 5 yapmayı başardı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Yüzgenç Ceren, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir, Çiçek Suna Erel (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ecesu Soner, Aysın Yarayan)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Karmen Aksoy, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Nazlı Eda Kafkas (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural,
Setler: 15-25, 15-25, 15-25
Süre: 67 dakika (23, 20, 24)