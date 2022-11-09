Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri!
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Cengiz Ünder konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Milli futbolcu Marsilya'da istediği süreyi bulamazken bu transfere sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Cengiz Ünder için kiralık formülü düşünüyor.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 06:40
Marsilyalı yetkililer, olumsuz yanıt vermezken kesin kararı daha sonra bildireceklerini belirtti. Cengiz Ünder de Galatasaray'da kiralık oynamaya artık sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcu böylece kendini yeniden parlatmak istiyor.