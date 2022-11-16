Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımı belli oldu! Braian Angola kimdir?
Galatasaray NEF ile sezon başında anlaşma sağlayan Braian Angola sarı-kırmızılılarla ile yollarını ayırıp Pınar Karşıya ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.11.2022- 16:51
Sezon başında Galatasaray NEF ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tuttu.
Angola, Galatasaray formasıyla ligde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı.
Angola transferini bitiren Pınar Karşıyaka, gardı Skyler Flatten ile yollarını ayırdı.
Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılılarda 1 karşılaşmaya çıktı.