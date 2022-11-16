Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımı belli oldu! Braian Angola kimdir?

Galatasaray NEF ile sezon başında anlaşma sağlayan Braian Angola sarı-kırmızılılarla ile yollarını ayırıp Pınar Karşıya ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 16:51