Yaptığı flaş açıklamalardan sonra Manchester United'ın istenmeyen oyuncusu haline gelen dünyaca ünlü golcü Cristiano Ronaldo'un takımdan ayrılması bekleniyor. Erik ten Hag'ın düşünmediği süper star ile PSG, Inter ve Roma gibi kulüpler ilgileniyor. Peki Portekizli ismin Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? İşte haberin detayları...

CR7, Dünya Kupası arasına girilirken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldız, kulüp menajeri Eric Ten Haag'ı hedef göstererek, "O bana saygı duymuyor ben de ona duymuyorum" diyerek gemileri yaktı.

Kulüpte 2-3 kişinin daha kendisini istemediğini ifade eden Ronaldo, "Sir Alex Ferguson'dan sonra kulüp bir adım ileri gitmedi" ifadelerini kullanarak kulübün sahibi Glazer ailesini de eleştirdi.

Ronaldo, Glazer ailesi için "Kulübün başarısı onların umrunda değil. Tek istedikleri reklamlarını yapmak" diye konuşarak sitem etti.

Bu ağır sözlerin ardından sözleşmesinin feshi gündeme gelen Ronaldo için Avrupa ekipleri pusuya yattı... Ronaldo'nun aldığı astronomik ücreti Manchester United'ın temin etmesi ve Ocak ayında boşa çıkması halinde kulüplerin Ronaldo'ya kapıyı açacağı öğrenildi.

PSG BAŞKANI RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Lionel Messi'yi iki sezon önce Barcelona'dan koparan PSG, Neymar ve Mbappe'nin yanına Ronaldo'yu da eklemek istiyor...

Sporting Lizbon, altyapısından yetiştirdiği Ronaldo'yu bekleyen kulüpler arasında bulunuyor.

INTER DE RONALDO'YA SICAK BAKIYOR

İtalyan devi Inter de Ronaldo'yu sıcak bakan ekipler arasında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Lukaku'dan faydalanamayan Inter'in hücum hattında Lautaro Martinez ve 36 yaşındaki Edin Dzeko bulunuyor...

MOURINHO ONU ÇOK SEVİYOR

Real Madrid'i yönettiği dönemde Ronaldo ile müthiş bir uyum yakalayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da eski yıldızını bekleyen isimler arasında.

TÜRKİYE'YE GELMESİ ZOR

Takvim'in haberine göre geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aldığı para çok yüksek" demişti hem de Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Gündemimizde yok" açıklamasını yapmıştı.