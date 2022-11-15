Sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira önemli açıklamalarda bulundu. Katar'da oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi ESPN Uruguaykonuşan yıldız isim, Galatasaray'a transfer olma sebebini açıkladı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, pek çok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic ve Sergio Oliveira gibi transferlerle adından söz ettiren Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Uruguaylı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cimbom, Torreira transferi için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Uruguay Milli Takımı'na davet edilen 26 yaşındaki futbolcu, turnuva öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira, Galatasaray'a transfer olma sebebini de açıkladı.

"GALATASARAY'IN PROJESİ BENİ İKNA ETTİ"

ESPN Uruguay'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu "Dünya Kupası için düzenli oynamaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden Galatasaray'a gitmeye karar verdim çünkü projeleri beni ikna etti.

Benim gibi bir futbolcunun geçen sezon olduğu gibi sürekliliğe sahip olması çok önemli." dedi.

Torreira, geleceğinin belirsiz olduğu günlerle ilgili "Çok fazla belirsizlik, çok fazla endişe ve gerginlik vardı. Birçok seçeneğim vardı.

"FIORENTINA'DA KALMAK İSTİYORDUM AMA..."

Aslında Fiorentina'da geçirdiğim harika sezondan sona dileğim İtalya'da kalmaktı ama hepimizin bildiği gibi futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA TRANSFERİMDE YARDIMCI OLDU"

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, "Galatasaray'a transferimde Fernando Muslera bana yardımcı oldu.

Geleceği düşünmek ve ne olacağını bilmek oldukça önemliydi. Türkiye hakkında çok az şey biliyordum. İtalya'dan tamamen farklı bir lig ama bu zorluğun üstesinden geldim.

"OKAN BURUK'UN ARAMASI HOŞUMA GİTTİ"

Galatasaray'ın ilgisi, projesi ve Okan Buruk'un araması çok hoşuma gitti. Bütün bunlar Galatasaray'a transfer olmamda yardımcı oldu." dedi.