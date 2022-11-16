Galatasaray transfer haberi: Manchester United'da mutsuz olan ve verdiği röportajla gündem olan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Erden Timur'un Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Futbol dünyasında yaşanan 'Ronaldo depremi' G.Saray'ı harekete geçirdi. "Manchester United'da ihanete uğradım" diyen Ronaldo'nun ara transferde takımdan gönderilmesi beklenirken yönetici Erden Timur hemen düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre; daha önce "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen Timur, yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Ayrıca Bayern Münih de Mendes'le görüştü. Ronaldo, Sporting Lizbon ve ABD'den İnter Miami'nin de gündeminde.