Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı!
Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 14:13
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.