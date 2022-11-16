Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın PSG'den kiraladığı Icardi, son dönemde gösterdiği performansla çıkışa geçti. Roma'nın da ilgilendiği oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Icardi konuyla ilgili olarak kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası esiyor. Sezon başında kadroya katılan futbolcu, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapsa da kısa sürede form tutmayı başardı. Özel hayatındaki sorunları çözüp tamamen sahaya odaklanan futbolcu son olarak Başakşehir maçına damga vurdu. 7-0 kazanılan karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli futbolcu, toplamda ise 4 gol, 3 asiste ulaştı. Son 4 maçta 7 gollük katkı yapan Icardi'nin başarılı çıkışı Roma'yı çalıştıran ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. İtalyan basını, Serie A takımı Roma'nın Icardi'yle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

YÖNETİCİLERE GARANTİ VERDİ

Yaz transfer döneminde Paulo Dybala ve Andrea Belotti'yi bonservissiz transfer eden Çizme ekibinin, ileri uçta bitiriciliği yüksek, komple forvet aradığı ve İcardi'nin tam olarak bu profile uyduğu yazıldı. İtalyan ekibinin hocası Mourinho'nun da bu doğrultuda İcardi'yi listesine eklediği ve devre arası için yıldız oyuncuyu kurmaylarına yakından takip ettireceği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray'da kendisini bulan 29 yaşındaki futbolcunun, sezonu tamamlamadan sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünmediği ve yöneticilere, "İçiniz rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum" dediği öğrenildi.

TİMUR'UN HEDİYESİ

Galatasaray, Erden Timur'un başarılı girişimleri sonrasında Mauro İcardi'yi kadrosuna bedelsiz olarak katmayı başarmıştı. Yapılan anlaşma gereği Ajantinli yıldıza yıllık ücretinin sadece 750 bin euro'luk kısmı ödeniyor.

TAPUSU ALINACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Icardi'den oldukça memnun olan Galatasaray yönetiminin, PSG'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız futbolcunun bonservisinin alınması için de Fransızlar ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında...

GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Galatasaray ile 6 karşılaşmada forma giyen Mauro Icardi, takımının Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada attığı 13 golün 7'sinde pay sahibi oldu. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asist üretti.