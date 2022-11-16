Napoli ile adını dünya gutboluna yazdıran Mertens, sezon başında Galatasaray'a imzayı attı. 35 yaşındaki oyuncu performansı ile teknik heyeti memnun etmeye devam ediyor. Belçikalı yıldız, sezon sonu için Asya kıtasından gelen teklifi sarı-kırmızılı takım için reddetti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Juventus'tan aldığı teklife rağmen Galatasaray'ı seçen Dries Mertens, doğru tercih yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Dünya Kupası'nda Belçika için ter dökecek yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından "Bu güzel kulüpteki ilk aylarım muhteşem geçti. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere" mesajını yazdı. 1+1 yıllık imza atan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de başlaması gerek. 10 haftadır Aslan'ın bankosu olan 35 yaşındaki futbolcu, formunu koruması ve sakatlık yaşamaması halinde rahatlıkla 25 maç sayısına ulaşacak.

VISSEL KOBE'YE 'HAYIR' DEDİ

Sabah'ın haberine göre Japonya'dan teklif alan Belçikalı oyuncu, Vissel Kobe'ye 'Hayır' dedi ve kariyerine G.Saray'da devam edeceğini söyledi. Mertens bir anlamda sarı-kırmızılı kulüpten önce opsiyonu kullanmış oldu. Teknik heyetin performansından memnun olduğu oyuncuya, imza parası ile birlikte 4 milyon Euro verildi. Mertens'e gelecek sezon ise 2.9 milyon Euro ödenecek