Yaz transfer döneminde Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu kulübün dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu teknik direktör Okan Buruk için "Eskiden oyuncuydu, şimdi hoca ve yine iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın sezon başı Napoli'den transfer ettiği 35 yaşındaki yıldız kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"

Türkiye'ye geldiği ilk günde yaşadığı duygularını anlatan Dries Mertens, İlk geldiğimiz zaman muhteşem bir atmosferde karşılandık. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik. Gelir gelmez hemen ev bakmaya başladık. Önce semti bulduk, sonra da muhteşem bir alanda yaşamaya başladık. Burada çok mutluyuz. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Galatasaray'ı, İstanbul'u ve Türk insanının sıcaklığını çok seviyoruz. Geldiğimiz daha ilk gün ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anladık." dedi.

"BELKİ ADINI MEHMET KOYARIZ"

Çocuğu hakkında konuşan Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman sadece eşim vardı, tabii ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi. Ciro, Napoli'de aslında Napolilere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro'ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro koyduk." ifadelerini kullandı. Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, "Belki 2 yıl burada yaşadıktan sonra da Mehmet ismini verebiliriz." dedi.

"MÜKEMMEL BİR BABA"

Katrin Kerkhofs, "Dries mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor. Belki baba olarak eş olmaktan çok daha iyi. Dries her ikisini de yapan çok başarılı bir kişi.

"MENEMEN, KEBAP YUMURTA"

Türk yemekleri hakkında konuşan, Dries Mertens, "Daha önce de bahsettiğim gibi öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya gelme sürecimiz, yerleşme ve takıma alışma sürecimiz çok güzel gelişti." dedi. Kerkhofs, "Gündelik hayatta dışan çıkmak ve yeni restoranlar keşfetmeyi seviyoruz ancak daha küçük yerleri, örneğin menemen, tavuk, yumurta ve kebap yenilen yerlere gidiyoruz. Ayrıca Nişantaşı'nda oturduğumuz için buradaki kafelerde oturmayı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER ÜLKESİYLE GURUR DUYUYOR"

Türkiye hakkında konuşan Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, "Türkler her zaman ülkesiyle gurur duyduğu için güzel olan bir yer varsa orayı hemen bana tavsiye ediyorlar. Onun haricinde internetten de çok fazla araştırma yapıyorum. Sonuçta burası bir dünya şehri ve internette de çok fazla tavsiye bulunuyor." dedi.

"DOLMABAHÇE, SULTANAHMET VE KARAKÖY"

Türkiye'de beğendiği yerler hakkında konuşan Katrin Kerkhofs, Dolmabahçe Sarayı'nı, Sultanahmet'i ve Karaköy'ü gezdik. Çok güzel yerler." ifadelerini kullandı.

"KATRIN'İ 11 YAŞINDA TANIDIM"

Evliliği hakkında konuşan Dries Mertens, "11 yaşındaydım ve bir arkadaşım evinde eğlence düzenliyordu. Katrin de onun komşusuymuş. İlk olarak orada tanıştık. Tabii ki o zamanlar yaşımız küçük olduğu için bir şey olmadı ancak 16 yaşıma geldiğimde "Seninle vakit geçirmek istiyorum" diyerek ona açıldım. Let me love you, 18-19 yaşımızdayken diskoya gittiğimizde arada bağ kurmak için dinlediğimiz şarkıydı. Evlilik teklifi nasıl oldu Katrin? Eşin Dries duygusal biri olarak görünüyor, gerçekte de öyle mi?

Katrin Kerkhofs, "En büyük sürpriz tabii ki oğlumuz. Bunun yanında çok hızlı sürpriz yapar Dries. Mesela benim doğum günüm eylül ayında ve bir sabah uyandığımızda bana valizimi hazırlamamı söyledi. O gün Bodrum'a gittik. Ailemiz ve arkadaşlarımız da oradaydı. Bu yıl benim için yaptığı en son ve en güzel sürpriz buydu. Çocuğumuz için ayrı, bizim için ayrı bir şarkı var. Çocuğumuz için olan Elton John'un "How wonderful life is" adlı şarkı. Bizim şarkımız da düğünümüzde çalan "Let me love you" adlı şarkı." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜZELİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Galatasaray taraftarı hakkında konuşan Katrin Kerkhofs, "İç saha maçlarına oğlumla geliyorum. Fakat çok ses oluyor ve bu yüzden Ciro'ya kulaklık taktık. Napoli'deyken ortam güzeldi ama bu kadar güzelini daha önce görmemiştim."

"KEREM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR"

Galatasaray'da takım arkadaşları hakkında konuşan Mertens, Takımdan ve takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Ancak geçen seneki aldığı kötü sonuçlardan sonra takım yenilendi, 13 tane yeni oyuncu geldi. Hepimiz birlikte iyi işler başarmak ve takım olarak sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Kerem çok güldürüyor beni. Konuşmayı çok fazla seviyor ve yüksek sesli konuşuyor. Çok hoş oluyor bu." dedi.

"OKAN HOCA HER ŞEYİ BİLİYOR"

Okan Buruk hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Okan Hoca'nın bana karşı çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim gelmemi çok fazla da istemişti. Aslında eskiyi de temsil ediyor. Eskiden oyuncuydu, şimdi hoca ve yine iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor." dedi. Maurizio Sarri hakkında sözlerine devam eden Mertens, "Kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ben normalde sol kanat oynarken beni hücum hattına aldı ve çok fazla gol atmaya başladım onun sayesinde. Kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Bu yüzden çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"10 NUMARA BÜYÜK SORUMLULUK"

10 numaralı forma hakkında görüşlerini söyleyen Mertens, "Biliyorum ki 10 numarayı daha once Metin Oktay giydi. Bu yüzden 10 numarayi almak büyük bir sorumluluk. Bunun kulüp tarihi için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu sorumlulukla en iyi şekilde çok büyük başarılar yakalayıp en güzel şekilde anılmak istiyorum."

"GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray taraftarına mesaj veren Mertens, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip izledikleri zaman Türkiye Süper Ligi'nin de ne kadar saygıdeğer bir lig olduğunu görüyorlar. Taraftarlarımıza vermek istediğim mesaj da buraya bir şeyler kazanmaya geldim ve bunu kazanacağım. Galatasaray'a gelmeden önce bana Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu söylenmişti ve geldiğim zaman da bunu gördüm. Aynca stadımızda oynamak da müthiş bir duygu." dedi.