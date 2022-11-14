Galatasaray'da Mauro Icardi fark yarattı! Son 5 sezonda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynanan son 3 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasında moralli bir şekilde girdi. Sarı-kırmızılıların transferin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında oynadığı oyundan adından söz ettirdi. Cimbom'a son 5 sezonda imza atan forvet oyuncularının, performansları da bu istatistik sonucu merak edildi. İşte o forvetler ve istatistikler... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2022- 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022- 10:48