Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine kattı ve kapanışı yıldız oyuncuyla yaptı.
Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 13 maça çıkarken; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.
Cimbom sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak büyük bir ivme yakaladı ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.
Özellikle son 2 maçın yıldız ismi olan Mauro Icardi'nin yükselen grafiği dikkat çekerken; Arjantinli yıldız çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu gelişme sonrası G.Saray'a son dönemde imza atan forvet oyuncuların istatistikleri de merak konusu oldu.
İşte son 5 sezonda Cimbom'a imza atan forvet oyuncularının ilk 6 maçtaki performansları:
2018-2019 / Mbaye Diagne: 8 gol*
2022-2023 / Mauro Icardi: 4 gol, 3 asist
2020-2021 / Mostafa Mohamed: 5 gol*
2021-2022 / Bafetimbi Gomis: 4 gol *
2018-2019 / Eren Derdiyok: 3 gol
2019-2020 / Ryan Babel: 2 gol
2018-2019 / Kostas Mitroglou: 1 gol, 1 asist*
2019-2020 / Adem Büyük: 1 gol
* Diagne, Gomis, Mitroglou ve Mohamed ilgili sezonların devre arasında takıma katılmıştır.