Süper Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlandı. Zirve yarışında iddialı konumda olan sarı-kırmızılıların Danimarkalı defansı Victor Nelsson, yükselen grafiği ile dikkat çekiyor. Yıldız ismi başta İspanya olmak üzere birçok talip çıktı. Son iddia ise El Gol'den geldi.

Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un haberine göre; İspanyol sitesinde yer alan habere göre eski Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun yanına partner arayan Sevilla, hedefini Nelsson olarak belirledi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, daha önce Galatasaray'da birlikte oynayan ikiliyi İspanya'da buluşturmak istediği ifade edildi. Öte yandan haberde Nelsson'un 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesine dikkat çekildi ancak Sevilla'nın daha önce transferde karlı satışlar yaptığı ve bu rakamın kulüp için sorun olmayacağı kaydedildi. Ancak transferdeki en önemli engelin; Galatasaray'ın Marcao'nun ardından Nelsson'u da kaybetmek istememesi olduğu bildirildi.