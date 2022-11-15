Galatasaray'da altyapının sorumlusu olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli durmak bilmiyor. Alman hoca, sarı-kırmızılılara dev bir sistem kurarak Bayern Münih modelini Galatasaray'a uygulama kararı aldı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray bu sezon altyapısına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Alman teknik direktörle anlaşma sağlayan Cimbom, alt yaş kategorilerinde devrim gibi hamleler yapıyor. Fanatik'in haberine göre altyapıdan sorumlu olan Alman teknik direktör, Bayern Münih modelini Galatasaray'a uygulama kararı aldı.

ALMAN EKOLÜNÜ GALATASARAY'A GETİRECEK

Alman devinin altyapı sistemini Galatasaray'a getirmeye hazırlanan Marco Pezzaiuoli, altyapının yanı sıra Florya'da da dev atılımlar yapacak. Galatasaray'a birçok genç ismi kazandırmayı amaçlayan Alman teknik direktör, Kemerburgaz'daki tesislere de el atacak.



YETENEKLİ GURBETÇİLER GALATASARAY'A

Alman antrenör, Kemerburgaz'daki tesisleri altyapı oyuncuları için tekrar şekillendirecek. Öte yandan Pezzaiuoli'nin temel hedefi Almanya'da oynayan genç ve yetenekli gurbetçilerin Galatasaray'a kazandırılması olacak. Gurbetçilerin yanı sıra Moritz Voltz ve Marco Pezzaiuoli Alman futbolcuların da Sarı-Kırmızılılara kazandırılmasına başrol oynayacak.

Uzun yıllar Alman kulüplerinde çalışan antrenörler elde ettikleri tüm tecrübeleri Galatasaray altyapısına uygulayarak takımın geleceğini garanti altına alacak.