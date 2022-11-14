Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Milot Rashica'nın bonservisinin bulunduğu Norwich City'nin planları belli oldu. İngiliz ekibi yıldız futbolcuyu kadrosuna tutmak üzerine haberleri basına sızdırırken bunun daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için, Fanatik'in haberine göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City'nin planı ortaya çıktı.



MILOT RASHICA TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray, sezon başında Premier Lig'den İngiltere Championship'e düşen Norwich City'den Kosovalı yıldız Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Yıldız oyuncu ilk olarak 11 Eylül'de oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer aldı. Sarı - kırmızılıların 3-2 kazandıı mücadelenin son yedi dakikasında şans buldu.



Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın da son dakikalarında oyuna dahil olan oyuncu, 2-1 kaybedilen Kayserispor maçında ise 45 dakikad sahada kaldı.



NORWICH CITY'NİN PLANI

Norwich City yetkilileri her fırsatta Milot Rashica'yı sezon sonunda geri beklediklerini ve satmayı planlamadıkları yönünde açıklamalar yapıyor, ancak durum hiç de öyle değil.

Norwich City'e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiliz ekibi Kosovalı yıldızı satmaya sıcak bakıyor. İngiltere Premier Ligi'ne çıksa dahi Milot Rashica'nın geri dönüşüne sıcak bakmayan Norwich'in amacı Galatasaray'dan yüksek bir bonservis geliri elde etmek.



Basına yapılan açıklamalarda her ne kadar oyuncuyu kadroda düşünüyoruz deseler de bunun tek amacı Galatasaray'a karşı tok satıcıyı oynamak...

Galatasaray'da başarılı olmasını bekledikleri Rashica için sezon sonunda Galatasaray ile birlikte iki-üç kulüpten daha teklif gelmesini planlayan Norwich City, pazarlıkları kızıştırarak en yüksek rakama oyuncusunu satmaya çalışacak.

YUNUS'TAN FORMAYI KAPTI

Haftalar ilerledikte form tutmaya başlayan Milot Rashica, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 71 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük maçına da ilk 11'de çıkan Kosovalı yıldız bir de asist yapma başarısı gösterdi.

İKİ MAÇTA SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Yıldız oyuncu özellikle son oynanan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının en göze çarpan isimlerinden biriydi. 26 yaşındaki oyuncu gösterdiğği performansla taraftarları adeta büyüledi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada oyuncunun bonservisinin alınma yönünde görüş belirtti.



NORWICH CITY NE DURUMDA?

İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City oynadığı 21 maçta, 32 puan topladı. Beşinci sırada yer alan Norwich City sezon sonunda bu sıralamada ligi bitirirse, Premier Lig'e yükselmek için play-off oynama hakkı kazanacak.