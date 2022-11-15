Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte devre arası için transfer operasyonu başladı. Galatasaray'da gözlemci ekibi, İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Türk ailelerin çocukları olan Edvin Kurtuluş ile Mikhail İsak'ın son durumu hakkında rapor hazırlayacak. İşte detaylar...

Yusuf Demir ve benzeri Türk gençlerinin yerli statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapan Galatasaray olumlu cevap bekliyor. Sarıkırmızılılar ayrıca Yusuf gibi doğdukları ülkenin milli takımlarında oynayan Türk ailelerin çocuklarına parçalı formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor. Transfer komitesi bu kapsamda bazı oyuncuları yakın takibe aldı.

RAPOR TUTULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın scoutları İspanya'da olacak ve Girona kentinde oynanan İsveç-Meksika maçını yerinde izleyecek. İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Türk ailelerin çocukları olan Edvin Kurtuluş ile Mikhail İsak'ın son durumu hakkında rapor hazırlanacak. TFF'den beklenen karar çıkması durumunda sağ bek Edvin ile santrfor İsak için temas kuracak.

İki oyuncuyu takibe alan Galatasaray, Okan Buruk'un onay vermesi halinde kadrosuna katmaya çalışacak.