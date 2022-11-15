2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Dünya futbolunda gözler Katar'a çevrildi. Dünyanın en iyi futbolcularının boy göstereceği turnuva sebebiyle verilen arada Galatasaray ise transfere yoğunlaştı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çıkışını durdurmak istiyor. Oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu bir kadro kuran sarı kırmızılı ekip, bir bomba daha patlatmak istiyor. Aslan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var.

Cimbom, 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Aslan bu kez, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda.

İngiliz basınından Manchester Eveningnews'in haberine göre; Manchester City, İlkay'ın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos ile mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşturan Kroos, ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncu ile sözleşme imzalamaya çalışacak.

Öte yandan bir diğer gelişme ise İlkay cephesinde yaşandı. Deneyimli futbolcu geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlkay yaptığı açıklamada ona talip olan kulüplerden biri olan Liverpool hakkında da konuştu. Deneyimli futbolcu, "Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Onu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerden İspanyol basınına yansıyan haberlerde ise Barcelona'nın İlkay'ı radarına aldığı kaydediliyor. Yakın zamanda Katalan devi cephesinde ise gelişmeler yaşanabilir. (aspor.com.tr)