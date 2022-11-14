Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu. Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu. Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.
BAŞARININ SIRRI BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre Galatasaray'da bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başakşehir maçında hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtan Kerem'in eleştirildiği dönemde mental yönden ayakta durmasında son iki aydır özel destek almasının etkisi büyük oldu. Yetenekli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.
12 GÜNLÜK İZİN
Dünya Kupası arası öncesi ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da futbolcular 12 günlük izni kaptı. Özellikle son 2 maçta zirve adayı takımlardan Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i de 7-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılılarda futbolcular tatile moralli çıktı. Galatasaray'da futbolcular 26 Kasım'da yeniden topbaşı yapacak.