Galatasaray'da Başakşehir maçında sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nın sırrı ortaya çıktı. Milli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.

Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu , sezon başında istediği başlangıcı yapamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile toplam 52 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 13 kez rakip kaleleri sarsmayı başardı. Bunun yanında takım arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi.Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa 'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu. Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu. Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.

BAŞARININ SIRRI BELLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'da bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başakşehir maçında hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtan Kerem'in eleştirildiği dönemde mental yönden ayakta durmasında son iki aydır özel destek almasının etkisi büyük oldu. Yetenekli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.



12 GÜNLÜK İZİN

Dünya Kupası arası öncesi ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da futbolcular 12 günlük izni kaptı. Özellikle son 2 maçta zirve adayı takımlardan Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i de 7-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılılarda futbolcular tatile moralli çıktı. Galatasaray'da futbolcular 26 Kasım'da yeniden topbaşı yapacak.