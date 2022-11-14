Peş peşe gelen Adana Demirspor, Y.Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, zorlu Fatih KaragümrükBeşiktaşBaşakşehir üçgenini kayıpsız geçti ve Buruk, camianın güvenini kazandı. Sabah'ın haberine göre koltuğunu sağlama alan başarılı teknik adam, Galatasaray'ı zirve yarışına ortak ederken, takımına şu dokunuşları yaptı:
1-ICARDI'YE GÖRE SİSTEM
Özel hayatı çalkantılı olan Arjantinli golcüye kafasını toplaması için özel izin verildi. İcardi forvete geçince Mertens'in de görev yeri değişti ve bu ikili Aslan'ı taşımaya başladı.
2-YUNUS YERİNE RASHICA
Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla formasını Rashica'ya bıraktı. Kosovalı yıldız sağ açıkta fark yaratırken, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kilidi açan golleri hazırladı.
3-YERLİ KURALINI ÇÖZDÜ
Yunus yerine Rashica'yı tercih eden Okan Buruk, yerli kuralında çözümü sol bekte buldu. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş, savunmanın solunda dönüşümlü forma giydi.
4-KEREM'İ GERİ KAZANDI
Formayı adaletli dağıtan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem'i yedek bıraktı. Barış Alper'le girdiği rekabetten olumlu etkilenen Kerem Aktürkoğlu, beklenen patlamayı Başakşehir'e yaptı.