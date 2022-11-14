Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray sahadan 7-0'lık sansasyonel bir skorla galip ayrıldı. Alınan 3 puan ile ligde son 3 karşılaşmasını da kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesi kötü gidişatı ortadan kaldırmış oldu. Teknik direktör Okan Buruk, kötü gidişatı işte bu şifrelerle çözdü... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Peş peşe gelen Adana Demirspor, Y.Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, zorlu Fatih KaragümrükBeşiktaşBaşakşehir üçgenini kayıpsız geçti ve Buruk, camianın güvenini kazandı. Sabah'ın haberine göre koltuğunu sağlama alan başarılı teknik adam, Galatasaray'ı zirve yarışına ortak ederken, takımına şu dokunuşları yaptı:

1-ICARDI'YE GÖRE SİSTEM

Özel hayatı çalkantılı olan Arjantinli golcüye kafasını toplaması için özel izin verildi. İcardi forvete geçince Mertens'in de görev yeri değişti ve bu ikili Aslan'ı taşımaya başladı.

2-YUNUS YERİNE RASHICA

Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla formasını Rashica'ya bıraktı. Kosovalı yıldız sağ açıkta fark yaratırken, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kilidi açan golleri hazırladı.

3-YERLİ KURALINI ÇÖZDÜ

Yunus yerine Rashica'yı tercih eden Okan Buruk, yerli kuralında çözümü sol bekte buldu. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş, savunmanın solunda dönüşümlü forma giydi.

4-KEREM'İ GERİ KAZANDI

Formayı adaletli dağıtan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem'i yedek bıraktı. Barış Alper'le girdiği rekabetten olumlu etkilenen Kerem Aktürkoğlu, beklenen patlamayı Başakşehir'e yaptı.