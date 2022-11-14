Galatasaray'ın gündeminde olan Eden Hazard'a Aston Villa talip oldu!

Galatasaray'ın gündeminde olan Eden Hazard'a Aston Villa talip oldu!

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Eden Hazard için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa resmen devreye girdi. İşte transferdeki son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2022- 15:48