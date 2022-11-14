Galatasaray'ın gündeminde olan Eden Hazard'a Aston Villa talip oldu!
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Eden Hazard için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa resmen devreye girdi. İşte transferdeki son detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.11.2022- 15:48
Birmingham Mail'de yer alan habere göre; Aston Villa'nın yeni menajeri Unai Emery, lige 2'de 2 ile başladıktan sonra takım sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens'ten iki transfer istedi. Bu isimler Real Madrid'den Eden Hazard ve Nacho Hernandez oldu.
ASton Villa, Real Madrid'in 2019 yazında 100 milyon euro verip performans alamadığı Eden Hazard ve Nacho Fernandez'i ocak ayında kadrosuna katmak için planlarını hazırladı.
Unai Emery, Birmingham Live'a yaptığı açıklamada, "Transferin açılmasına 1.5 ay var. Takımı biraz geliştirmemiz gerekiyor. Eksik noktalar için yönetimle görüştük." demişti.