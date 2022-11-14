Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, takımı ise eski oyuncusu Okan Buruk'a emanet etmişti. Deneyimli çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in başında şampiyonluğa imza atarken, ilk 13 haftadaki istatistiklerindeki benzerlik ise dikkat çekti. İşte haberin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti.

Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarması sonrası eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.

Cimbom bu maçlardan sonra sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 3'te 3 yaparak 9 puanı hanesine yazdırdı ve sergilediği oyunla da taraftarlarının beğenisini kazandı.

Teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de mutlu sona ulaşmıştı.

SONRADAN RİTİM KAZANDI

2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlilerde ilk 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Buruk, sonrasında takımına ivme kazandırmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sarı-kırmızılılarda da benzer süreçten geçen Okan Buruk, ilk 13 hafta sonunda şampiyonluğa ulaştığı yıla dair benzerlik ortaya çıktı.

YİNE LİDERİN 2 PUAN GERİSİNDE

Başakşehir'deki döneminde Okan Buruk ilk 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 25 puanla 2. sırada yer aldı. O haftada lider Sivasspor ise 27 puanla lider konumda bulundu.

G.Saray'da da benzer süreçlerden geçen deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılılarda 13 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 27 puan topladı. Buruk'un öğrencileri yine liderin 2 puan gerisinde yer aldı.

G.Saray'ın ilk devre kalan maçları şu şekilde:

Galatasaray - İstanbulspor

Sivasspor - Galatasaray

Galatasaray - MKE Ankaragücü

Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray - Hatayspor