Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti.
Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarması sonrası eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.
Cimbom bu maçlardan sonra sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 3'te 3 yaparak 9 puanı hanesine yazdırdı ve sergilediği oyunla da taraftarlarının beğenisini kazandı.
Teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de mutlu sona ulaşmıştı.
SONRADAN RİTİM KAZANDI
2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlilerde ilk 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Buruk, sonrasında takımına ivme kazandırmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı.
Sarı-kırmızılılarda da benzer süreçten geçen Okan Buruk, ilk 13 hafta sonunda şampiyonluğa ulaştığı yıla dair benzerlik ortaya çıktı.
YİNE LİDERİN 2 PUAN GERİSİNDE
Başakşehir'deki döneminde Okan Buruk ilk 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 25 puanla 2. sırada yer aldı. O haftada lider Sivasspor ise 27 puanla lider konumda bulundu.
G.Saray'da da benzer süreçlerden geçen deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılılarda 13 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 27 puan topladı. Buruk'un öğrencileri yine liderin 2 puan gerisinde yer aldı.
G.Saray'ın ilk devre kalan maçları şu şekilde:
Galatasaray - İstanbulspor
Sivasspor - Galatasaray
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Fenerbahçe - Galatasaray
Galatasaray - Hatayspor