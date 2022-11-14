GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Yedek kalması..."
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Kerem'in yedek kalması ona olumlu yönde yansıdı. Bazen bazı futbolcuları yedek bırakmak gerekir" ifadelerini kullandı.
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