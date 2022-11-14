Sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Okan Buruk'la yola çıkan ve flaş transferleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, hakem hatalarının da etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyarken son 3 haftada adeta patlama yaşadı. Özellikle Ali Palabıyık'ın yönettiği ve Sacha Boey'i haksız bir şekilde oyundan attığı Alanyaspor karşılaşması tam anlamıyla bir dönüm noktası oluşturdu. 2-2 sona eren bu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart görürken Galatasaray'ın zorlu fikstürün de etkisiyle 'kendisini artık kolay kolay toparlayamayacağı' yorumları yapılıyordu. Ancak beklentilerin aksine Cimbom adeta küllerinden doğmayı başardı.

70 ŞUT ÇEKTİ, 5'İ DİREKTEN DÖNDÜ

Karagümrük maçıyla başını yerden kaldıran sarı-kırmızılılar hemen ardından Şenol Güneş ile şaşalı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ı mağlup ederek ligden kopmayacaklarının sinyallerini verdi. Ligin formda ekibi Başakşehir deplasmanında alınacak sonuç merakla beklenirken kenetlenen sarı-kırmızılılar, sahadan 7-0'lık tarihi galibiyetle ayrılarak 23. şampiyonluğu ne kadar istediklerini bir kez daha ortaya koydu. Lider Fenerbahçe'nin yenildiği haftada şov yapan Aslan'ın başarılı performansı istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. Galatasaray son 3 maçta 70 şut çekerken bunların 5'i direkten döndü. 11 gol kaydeden sarı- kırmızılı ekip, kalesini kapatmayı başardı ve sadece 1 gol yedi. O gol de Beşiktaş maçında duran toptan geldi.