Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya transfer olmuştu. Türkiye'deki performansıyla çok tartışılan Rumen oyuncu, yeni takımında adeta şov yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, Fatih Terim döneminde Rumen takımı Steaua Bükreş takımından 4.1 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Büyük beklentilerle alınan 23 yaşındaki futbolcu, istenilen performansı sergileyemedi.

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılarda düşünülmeyen Rumen orta saha, oynayabileceği bir kulübe kiralanmak istendi ve bu nedenle İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın yolunu tuttu. Sabah'ın derlediği habere göre; teknik direktör Luca D'Angelo tarafından birçok maçta tercih edilen 10 numara, bu sezon İtalyan ekibinde fırtına estiriyor. Pisa formasıyla toplamda 12 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol 3 asistlik performansla herkesin dikkatini bir kez daha çekti.

Geçen hafta Cosenza maçında 2 gol, bu hafta da Cagliari ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 1 gole imza atan Morutan, şov yapmaya devam ediyor. Morutan'ın Pisa'ya transferinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda Pisa'ya transfer olacak.