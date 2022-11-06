Galatasaray özellikle ikinci yarı Beşiktaş'ı sahadan sildi ve hem haklı bir galibiyet aldı hem de Okan Buruk ve futbolcular güven tazelediler.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray Beşiktaş derbisi sözleri
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan sert bir eleştiri geldi. Çakar, "Kerem ve İcardi'nin direkten dönen topları, karşı karşıya kaçan pozisyonlar bunlardan bazıları gol olsa Beşiktaş dün gece çok ağır bir farklı yenilgi alabilirdi. Ama ikinci yarı Beşiktaş'ı tanıyamadık. Bir Anadolu takımından çok daha etkisiz oynadılar." dedi.
Icardi diye bir oyuncu var. Özel hayatı seyahatleriyle gündeme gelmiş ve şu ana kadar fazla bir varlık gösterememişti.
Ama dün gece bence sahanın yıldızıydı. İki gol attı. İlk gol muazzam.