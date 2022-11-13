Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuya dev bir talip çıktı. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Sezon sonunda İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki orta sahanın transferinde dev bir rakip çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Barça'da teknik direktör Xavi'nin, orta saha istediği ve yetkililerin bu doğrultuda arayışa geçtiği vurgulandı. Barcelona'nın, City'den Bernardo Silva'yı ilk hedef olarak belirlediği ancak bu transferin gerçekleşmesinin zor olmasından dolayı rotayı İlkay'a kırdığı kaydedildi.

Xavi'nin de İlkay Gündoğan transferine sıcak baktığı haberde yer aldı. Bunun yanı sıra Barcelona'nın, başarılı futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmayı planlandığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan İlkay, bu sezon İngiliz ekibinde 20 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistle oynadı.