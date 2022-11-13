Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etti ve son 3 karşılaşmasında da kazanmayı başardı. Kara bulutları üstünden atan sarı-kırmızılılar önemli bir hava yakalamış oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarınca camiada homurtular başlamıştı. Takvim'in derlediği habere göre arkasından yapılan üç maçta gelen galibiyetler takım üzerindeki puslu havayı söküp attı.

Sarı-kırmızılılar önce Fatih Karagümrük'ü 2-0 sonra Beşiktaş'ı 2-1 ve Başakşehir'i 7-0 gibi ezici bir skorla devirdi.

Cimbom son 3 maçta 9 puan çıkarırken, rakip ceza sahasında tam 108 kez topla buluşarak hücum performansıyla parmak ısırttı.

Rakip kaleye üç maçta 70 şut gönderen Galatasaray, 11 gol attı. 70 şutun 5'i de direkten döndü.

Cimbom sadece Beşiktaş derbisinde 1 gol yiyerek savunma performansını da ön plana çıkarmayı başardı.