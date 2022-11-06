LEVENT TÜZEMEN - ÇARESİZ BIRAKTI
Galatasaray, taraftarıyla, hocasıyla ve futbolcularıyla derbiyi kazanmak için kafaca çok iyi hazırlanmış. Oyunun ilk dakikasından itibaren kontrolü ele geçirdiler, Beşiktaş'ın kanatlarına özellikle N'Koudou'ya hızlı atak yapacak geniş alanlar bırakmadılar. Maç boyunca önemli işler yapmayan Barış Alper, ilk 11'in riskli oyuncusuydu ama Icardi'nin ilk golünde topu kafa ile indiren isim oldu. Okan hocanın ısrarla "Kenardan arka direkte boşta bir Beşiktaşlı var ona dikkat edin" uyarılarına rağmen Cenk Tosun'un golü Galatasaray savunmasının dikkatsizliğinin göstergesiydi.