Galatasaray'da çifte ayrılık! Haris Seferovic ve Yunus Akgün veda ediyor

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde iddialı isimlerle el sıkışmıştı. Sarı kırmızılılarda ocak ayında ise sürpriz ayrılıklar yaşanacak gibi gözüküyor. Cimbom'da veda edecekler listesinin en başında Haris Seferovic ve Yunus Akgün var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak. Hürriyet'in haberine göre, bunların ilki sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile olacak.

Teknik heyetin fizik gücü, performansı nedeniyle tercih etmediği ve 3. santrfor pozisyonuna düşen İsviçreli golcü bu durumdan son derece mutsuz. Seferovic, Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı gole dahi sevinmeyerek bu durumu açıkça ortaya koydu. Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında da yer açmak adına istediği verimi alamadığı Haris Seferovic ile Dünya Kupası'nın ardından vedalaşmayı planlıyor.

İlk 11'deki formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün'e ise yine Fransa'dan talip var. Ligue 1 ekibi Reims'in, ara transfer döneminde Yunus Akgün için Galatasaray'a resmi teklifini sunması bekleniyor.

Sezon başında 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile nabız yoklayan Fransız ekibinin yine aynı rakam ya da biraz üzerinde bir rakama genç ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün'ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus'un sergilediği oyunu beğenmedi. Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.