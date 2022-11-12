Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra yönetim 5 milyon TL'lik bir prim belirlemişti. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis bir karar alarak bu rakamın altyapı oyuncuları dahil herkese eşit yatırılmasını istedi. Fotomaç'ın haberine göre; Geçmişte ilk 11'de oynayanlar ve sonradan sahaya dahil olanlar tam prim alıyordu. Yedeklere yarım prim veriliyordu. Altyapı oyuncularına da belli bir oranda prim dağıtılıyordu. Muslera ve Gomis'in aldığı kararı tüm oyuncuların da büyük bir samimiyetle onaylaması camianın takdirini kazandı. Başakşehir mücadelesi öncesindeki bu jest Florya'da adeta bayram havası estirdi. Yönetim ayrıca Dünya Kupası öncesinde sarı-kırmızılı oyuncuların ödemelerini tamamladı.