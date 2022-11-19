Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar bir yandan da potansiyeli olan oyuncular için arayışlarına devam ediyor.

SAMU COSTA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



Galatasaray'ın İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. 2021 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Braga'dan Alaves'e transfer olan genç yıldız için detaylı bir çalışma yapıldığı belirtildi.



21 yaşındaki ön libero, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Samu Costa'nın kulübü Almeira ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

KAÇ MAÇTA OYNADI

Portekiz Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma giyen Costa, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İspanyol ekibinde bu sezon 11 kez görev alan Costa kariyerinde 69 maçta ön libero, 16 maçta merkez orta, 1 maçta sol kanat ve 1 maçta ise 10 numara oynadı.



Galatasaray Yönetimi, Portekizli yıldız orta sahayı sezon sonu için düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda İspanyol ekibinin kapısını çalacak ve yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.



Kariyerinde 109 maçta görev alan Costa, 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. Toplamda 42 maçta sarı kart gördü. Kariyerinde hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.