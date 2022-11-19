Galatasaray'dan Konyaspor'lu Guilherme için açıklama!
Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmaları kapsamında arayışları sürerken gündeme gelen Konyaspor'un sol beki Guilherme için yalanlama geldi. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.11.2022- 14:35
Sarı-kırmızılı yöneticiler, başarılı sol bek için herhangi bir girişimlerinin olmadığı açıkladı.
İdareciler, sol bek konusunda Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu çerçevesinde hareket edeceklerini ama şu ama kadar Guilherme için herhangi bir talebin olmadığı belirtti.