Galatasaray, Alman ekibi Borussia Dortmund'ta forma giyen Emre Can'ı transfer etmek istiyor. Ancak yine yabancı kontenjanı krizi ile karşı karşıya... Kurallar gereği Emre Can 15 Haziran 2015'ten önce milli takım tercihini yapmadığı için Süper Lig'de yabancı statüsünde forma giyebilecek. 4 Eylül 2015'te ilk milli maçına çıkan ve Almanya'yı tercih eden 28 yaşındaki ön libero, 79 günle yerli statüsünde oynama şansını kaybetti. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden sezonun bitmesini bekleyecek. Galatasaray'ın sezon sonunda Emre Can için yeni bir hamle yapacağı ve transferi bitirmek için mesai harcayacağı öğrenildi. Emre Can bu sezon Dortmund formasıyla 16 karşılaşmada görev yaptı. Gol ve asist üretemedi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro... Bilindiği gibi Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, 15 Haziran 2015'ten önce milli takım tercihini yaptığı için Süper Lig'de yerli statüsünde oynamıştı. Galatasaray'ın yıldızı Yusuf Demir, 28 Mart 2021'de Avusturya Milli Takım formasını giymeye başladığı için Süper Lig'de yabancı statüsünde oynuyor.