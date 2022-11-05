Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı böyle yıkacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Derbinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyet planını belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 20.00'de başlayacak.