Galatasaray Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, 900 imza toplanamadığı için gerçekleştirilemedi. İmza sayısı 672'de kaldı. Başkan Özbek konuyla ilgili olarak, "Belirli bir sayıya ulaşmak gerekiyordu. Bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.



İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:



"Bize bu onurlu görevi vermenizin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. İlk gün söylediğim gibi, amacımız Galatasaray'ı sürdürülebilir sportif başarıya sahip güçlü bir spor kulübü olup bizden sonra gelecek olan nesile bırakmak.



Mecidiyeköy projesinde 180 rezidans, 5 tane de ticari yer söz konusu. Buradan elde edilecek fonun iki şekilde kullanılması hedefleniyor. Yaklaşık 1,5 Milyar TL gibi hasılat bekliyoruz. Bunun bildiğiniz gibi yarıya yakın kısmı, Banakalar Birliği anlaşması gereği, 2,2 Milyar TL'lik borcun bir kısmını ödeyeceğiz. Yaklaşık 800 Milyon TL bu borcun kısmen kapanması için kullanılacak. Geriye kalan 750 Milyon TL, Kemerburgaz inşaatında kullanılacak. Ayrıca Florya'daki projenin tamamlanması için de kullanacağız. Mecidiyeköy'de satış ofisimiz hazır. Yabancılara satış konusunda da ihale yaptık. Galatasaraylıların bu projeye ilgi göstermesini rica ediyorum."