Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bundan önceki haftalarda ne oynadıysak, o planın üzerinden gittik. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok değerli oldu bu galibiyet." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri:

Bundan önceki haftalarda ne oynadıysak, o planın üzerinden gittik. Galatasaray ne zaman bu golleri atacak? deniyordu, bugüne nasip oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok değerli oldu bu galibiyet.

Başakşehir benim için çok önemli bir camia. Emre Belözoğlu çok başarılı, hem ligde hem Avrupa'da. Böyle bir takıma karşı böyle kazanmak çok sevindirici. Dünya Kupası arasından sonra devam etmek istiyoruz.

Kerem bugün hem hücum hem de savunmada çok etkiliydi. Geçen sezon bu oyunu bize gösteren Kerem'di zaten. Gol attıkça daha da iyi oynadık.