Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11'ler açıklanırken, ev sahibi sarı kırmızılarda Haris Seferovic, Patrick Van Aanholt ve Yusuf Demir yabancı kontenjanı dahilinde listeye alınmayan futbolcular oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic, Van Aanholt ve Yusuf Demir Beşiktaş derbisinde kadroya alınmadı!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 3 futbolcu kadroya alınmadı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2022- 19:48