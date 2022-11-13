Başakşehir Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk: Çok değerli bir galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bundan önceki haftalarda ne oynadıysak, o planın üzerinden gittik. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok değerli oldu bu galibiyet." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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