Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'da Milot Rashica maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kosovalı oyuncu, "Arada kendimizi dinlendireceğiz, kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, "Arada kendimizi dinlendireceğiz. Taze bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Yine kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibini Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir karşısında iyi oynadıklarını ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Rashica, "Çok iyi oynadık gerçekten. Birçok pozisyona girdik. Oyun bizim kontrolümüz altında devam etti. İyi oynadığımızı ve geliştiğimizi söyleyebiliriz. Kendimize güvenerek iyi bir şekilde gideceğiz. Arada kendimizi dinlendireceğiz. Taze bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Yine kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.