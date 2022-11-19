Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim girdi. Aslan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam memnun kalmadı. Cimbom sezona Van Aanholt ile başladı fakat Hollandalı futbolcunun düşük performansı sonrası takım içinde çözüm arayışına girdi.

Zaman zaman Fransız sağ bek Dubois'yı burada deneyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağ ayaklı olması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ KERİM ÇALHANOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu. 1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Bundesliga'da üç maça çıkarken 60 dakika süre aldı.

Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına geçti. Kerim'in güncel piyasa değeri 800 bin Euro.