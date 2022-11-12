Dursun Özbek: Şampiyonluğun en büyük adayıyız!
Okan Buruk: Çok değerli bir galibiyet
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Kasım Cumartesi)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! 21:52
Cimbom'da zorunlu değişiklik! Cimbom'da zorunlu değişiklik! 21:13
Toroğlu: Bu sezon ilk kez... Toroğlu: Bu sezon ilk kez... 21:00
Penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon... Penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon... 20:50
Beşiktaş Antalyaspor'a hazır! Beşiktaş Antalyaspor'a hazır! 19:43
Emre Mor: 10 kişi kalmasaydık... Emre Mor: 10 kişi kalmasaydık... 19:17
Daha Eski
"Üst üste 2. kez kırmızı gördük!" "Üst üste 2. kez kırmızı gördük!" 19:17
Jorge Jesus: Hala birinci sıradayız! Jorge Jesus: Hala birinci sıradayız! 19:08
10 kişi F.Bahçe üstünlüğünü koruyamadı! 10 kişi F.Bahçe üstünlüğünü koruyamadı! 18:55
Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon 18:54
Okan Buruk: Alanya maçından sonra... Okan Buruk: Alanya maçından sonra... 18:07
Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" 17:58
SON DAKİKA