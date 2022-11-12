Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybetti. Lacivert-Turunculuların teknik direktörü Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu 'nın maç sonu sözleri;

Çok kolay bir maç oldu bence zorlu bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum bize oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu. Onlara teşekkür ederim. Ders çıkaracağız. Seviyemizin ne olduğunu Galatasaray'ın bize net bir şekilde gösterdiği bir maç oldu.

Hepimizin haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren bir maç oldu. Okan hocayı tebrik ediyorum. Net bir şekilde bence baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim ama seviyemizi gösteren bir maç olduğunu düşünüyorum ben.