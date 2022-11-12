Başakşehir - Galatasaray maçında penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçta ilk yarının son bölümünde Galatasaray penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takımda Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçta ilk yarının son bölümünde Galatasaray penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takımda Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.