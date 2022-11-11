Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den 1 yıllığına kiraladığı Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'nın tapusunu almak için harekete geçti. Takvim'in haberine göre; İngiliz yetkililerle masaya oturan Sarı-Kırmızılı kurmaylar bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro talep edilince şoke oldular. Gelen bilgilere göre Rashica'yı 2021 yılında Werder Bremen'den 11 milyon Euro karşılığında alan Norwich City'li yöneticiler oyuncudan zarar etmek istemediler. Galatasaray'ın teklifinin 7-8 milyon Euro bandında olduğu bilgisi de geldi. Önümüzdeki günlerde her iki kulüp yetkililerinin tekrar bir araya geleceği Galatasaraylı yöneticilerin rakamı makul bir seviyeye çekmek için çaba sarf edecekleri ifade edildi. Bonservis ücretinde anlaşma olmaması durumunda bile 2025 yılına kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Milot Rashica için yeniden kiralama seçeneğinin masada olduğu da bildirildi. Ancak Galatasaraylı kurmayların kiralama sözleşmesinin ikinci kez gerçekleşmesi durumunda satın alma opsiyonunu eklemek istediği de gelen haberler arasında yer aldı.

İLK 11'İN BANKOSU OLDU

Son haftalarda ilk 11'in bankosu olmayı başaran Milot Rashica, Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanmıştı.