Sezon sonunda şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılı takımda dış transfer kadar iç transfer de önem taşırken, takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'na yüzde 50'den fazla bir zam yapılarak yeni sözleşme teklif edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 300 bin Euro'luk iyileştirme yapan Galatasaray, iç transferde görüşmelerine devam ediyor. 900 bin TL ile takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün ve 480 bin Euro ile yabancılar arasında en düşük ücreti alan Sacha Boey ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'dan sonra ikinci imzayı Kerem Aktürkoğlu'na attırmak istiyor. Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp tarafından Aslantepe'ye çağrılan Kerem'e yüzde 50'ninin üstünde zam içeren teklif iletildi.

AVRUPALI SCOUTLAR'IN RADARINDA

Sabah'ın haberine göre; Yıllık 8 milyon TL alan yıldız futbolcuya 13 milyon TL önerildi. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 20 milyon TL beklentisi olduğu öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap bekleniyor. Avrupalı scoutlar'ın yakından takip ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu bu sezon inişli-çıkışlı performans sergiledi. 3 gol ve 1 asistle oynayan Kerem, son Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

2020-21 sezonunda Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Gösterdiği performansla birçok devi peşine takan sol kanat oyuncusu, 200 bin Euro olan piyasasını şimdilerde 13 milyon Euro'ya çıkardı. Aslan'ın da en değerli 4. futbolcusu oldu.