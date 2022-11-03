Sezon başında kadrosunu büyük oranda yenileyen ve önemli isimleri transfer eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Norwich'den bonservis cevabı geldi
Galatasaray, Championship ekini Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızı ekibe bu konuyla ilgili olarak İngiliz ekibinden cevap geldi. İşte yaşanan o gelişme... (GS spor haberi)
Ligde şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılıların gözü bir yandan da devre arasında.
Cimbom, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Lucas Torreira gibi uluslararası isimleri kadrosuna katmıştı.