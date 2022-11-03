Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Norwich'den bonservis cevabı geldi

Galatasaray, Championship ekini Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızı ekibe bu konuyla ilgili olarak İngiliz ekibinden cevap geldi. İşte yaşanan o gelişme... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 06:40